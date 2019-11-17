蔡英文進場時受到民眾熱列歡迎。（張亦惠攝）

蔡英文總統連任畜牧界後援會17日下午在新港舉辦成立大會，由養雞大王、國策顧問黃崑虎擔任總會長，畜牧業各界總動員，立委陳明文、農委會主委陳吉仲、副主委黃金城都與會，蔡英文致詞時表示，今年是養豬產業最開心的一年，因為口蹄疫拔針，下一步就是計畫讓豬肉外銷，下個4年政府跟大家一起拚。

蔡英文今天下午到新港參加畜牧界後援會成立受到熱烈歡迎，蔡致詞時表示，今年養豬產業最開心的一年，因為口蹄疫終於拔針了，23年來台灣因為口蹄疫豬肉無法外銷，養豬產業萎縮，現在成功拔針，下一步就是計畫讓豬肉外銷，請農委會向世界各國接洽，讓豬肉可以順利出口。

小英也對防堵非洲豬瘟有成相當自豪，她說，現在只有台灣跟日本沒有淪陷，因行政院及農委會鐵腕執行防疫政策，才能阻絕非洲豬瘟成功，蔡提到，農委會針對畜牧業現代化不遺餘力，大量補助設備，也鼓勵大家一邊做畜牧一邊做綠能，除增加收入也兼顧環保，未來畜牧業最大的挑戰就是要做到有全球競爭力，未來4年讓蔡政府再跟大家一起拚。

(中時 )