前國民黨連江縣立委曹爾忠不滿黨中央在馬祖縣長、立委選舉都直接採徵召方式，不辦初選，今（17日）天突然宣布將參選立法委員，他沉痛表示，參選不是為個人，而是為了馬祖，不是在選立法委員，而是為建立馬祖的民主價值，給年輕人機會。

曹爾忠表示，他在立法委員卸任後，在國民黨最艱難的時期，參加黨部主委選舉，重任連江縣黨部主委，希望為黨建立民主的初選機制，給馬祖年輕人機會，但在中央全力推動總統初選，擴大收納所有可能參選黨員時，卻獨將馬祖排除在外，不辦立委初選，違法違規採取徵召，一而再、再而三的剝奪所有黨員參選權利。

曹爾忠指出，看到金門的初選， 更讓他感覺中央對馬祖的偏頗、不公，為了督促黨中央重視馬祖的黨意與民意，為了馬祖下一代優秀黨員都有參選的機會，不被少數集團把持龔斷 ，建立清廉政治，同時為鄉親找回選舉的尊重，他毅然決然參選立法委員。

曹爾忠表示，目前黨部尚未與他聯繫，但他的態度是義無反顧，不會接受黨的協調。

(中時 )