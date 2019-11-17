林志玲與AKIRA的世紀婚宴今（17日）登場，晚宴菜色由台南晶英酒店餐飲團隊直送台南美術館1館，這次「女神出嫁」規模超盛大，堪稱「飯店上上下下都動起來」，連館內西餐廳「Robin’s牛排館」、中餐廳「晶英軒」餐飲團隊都聯手支援，加上飯店自有花坊也配合布置，推測光飯店的動員人數就逾百人，力拚給女神與男神一場完美婚宴，而愛女心切的林志玲父親，更親自以毛筆書寫菜色品項讓飯店印製菜單。

晚宴現場充滿溫馨復古風又帶童趣，把復刻版的早期柑仔店零食車搬來，並讓賓客能品嘗古早味甜點如棉花糖、刨冰；伴手禮也以巧思特製，包含以日式和風布悉心包裝的音樂盒及有新人造型的棒棒糖。

囍宴多半菜色都挑選了近年興起的「阿舍宴」料理，「阿舍」是台灣早期對富豪人家的稱呼，尤指府城的名門望族，阿舍菜便是阿舍家所聘的私廚，用珍稀食材烹製的私房手路菜，婚宴中的「私房鱘丸」、「炭烤烏魚子」、「八寶丸」、「鳳腿照月」、「府城布袋雞」都是屬於阿舍菜。

阿舍菜「炭烤烏魚子」。（何書青攝）

其中滋味獨特的「鳳腿照月」將去骨雞腿肉裹著鹹蛋黃，外型彷若一輪嬌羞的明月，不多加調味的烹調方式，也最能反映台菜處理食材的精髓；而「府城布袋雞」是阿舍家經典的套疊菜色，徹底展現富豪家對吃的霸氣，據傳是挑嘴的阿舍想將清燉雞與紅燒羹合為一體，廚師便想方設法達成任務，這道料理將雞骨和肉全剔除不用，卻必須將雞的頭與腳保持完整外觀，相當考驗師傅刀功，也展現阿舍菜在視覺與味覺兼顧的豪氣享受。此外，其他料理也吃得到濃濃台灣味，包含辦桌文化必備的「紅蟳米糕」、經典美食「鱔魚意麵」和特色甜品「燒冷冰」。

晚宴後的新婚之夜，林志玲與AKIRA則入住台南晶英酒店最豪華的房型「晶英套房」，位於14樓VIP等級行政樓層，以東方優雅風格融合現代感設計，房間佔地46坪，有玄關、客廳、餐廳、擁一大床的臥室、吧台區、主客分離盥洗室，每晚房間定價9萬9000元。

阿舍菜「鳳腿照月」。（何書青攝）

阿舍菜「府城布袋雞」。（何書青攝）

「晶英套房」臥室擁一大床。（圖／台南晶英酒店提供）

有46坪寬敞空間的「晶英套房」是台南晶英酒店最豪華的房型。(台南晶英酒店提供）

晚宴後的新婚之夜，林志玲與AKIRA則入住台南晶英酒店最豪華的房型「晶英套房」，位於14樓VIP等級行政樓層，以東方優雅風格融合現代感設計，房間佔地46坪，有玄關、客廳、餐廳、擁一大床的臥室、吧台區、主客分離盥洗室，每晚房間定價9萬9000元。

(中時 )