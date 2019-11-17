曾有一部速食廣告，一名當兵大男生就是要吃某家炸雞，躺在哭著喊「這不是XX雞」，迄今讓人印象深刻。現實社會真有這麼一位就是要吃某汽車商展示中心，提供給賞車客戶的甜品冰淇淋，因為吃不到，連去大吵大鬧了3次，還把展示間裡的玻璃架等物推倒毀損，店家不堪損失，報警將他移送法辦。

檢警調查，林男今年4月19日下午，前往北市中山區的BMW展示中心，向工作人員索討冰淇淋不成，竟翻倒吧台上的玻璃水壺，主管出面制止，他仍推倒放在門口的玻璃展示架。

5月4日上午，林男再次前往展示中心，再推倒門口的玻璃展示架後離去；5月31日晚間，他第3度到展示中心稱要找主管理論，再次推倒玻璃展示架，致使總共損失近5萬餘元，業者因此報警提告。

這名男子除了在汽車公司展示間為了吃冰淇淋連續大鬧外，檢警還查出他有多次的怪異行為，到加油站爆打加油站員工；將不明液體導入外甥女機車，致使無法發動；惡意破壞住處設去電線桿等，台北地檢署日前偵結，依毀損等罪起訴林男，並聲請簡易判決。

(中時電子報)