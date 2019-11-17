周一(18日)受到鋒面通過及東北季風增強的影響，北臺灣明顯轉濕、轉涼，氣溫猶如溜滑梯般地下降。中央氣象局預報員官欣平表示，周一開始就會明顯感到變天，中部以北、宜蘭地區最低溫為17、18度，白天高溫和今天相比約有7、8度的落差，陰雨的天氣下，白天最高溫只有21至24度。雨區方面，基隆北海岸的雨會比較持續。

氣象局在臉書粉專PO出一張圖提醒未來一周天氣，指出周一時的中南部地區白天依舊暖和，但是在冷空氣逐漸南下的影響下，晚間以後也可以感受到天氣比之前更涼了。

周二、周三（19、20日）受到東北季風的影響，北臺灣整天陰涼，其他各地早晚也有涼意，中部以北及宜花低溫約17、18度；南部及東南部約19、20度。降雨方面，雖然迎風面可望稍減緩，但是由於有南方熱帶系統(海鷗颱風)的水氣順中層大氣流場北上，中南部地區雲量將稍增，南部地區有出現零星雨的機率。

「台灣颱風論壇」粉專表示，周三(20日)颱風海鷗到了呂宋，準備下墜時，外圍水氣會飄向南台灣，高雄、屏東這天有機會下雨。

周四起（21日）東北季風稍減弱，但是氣溫回幅不大，北部東半部地區還是容易偶爾下雨，外出還是別忘了帶上雨具。

氣象局提醒，周一到周三東北風相當強勁，台灣附近各沿海風力普遍可能出現8至11級強陣風，浪高可達3至5米，局部海岸有長浪發生，前往海邊活動要注意安全。

(中時電子報)