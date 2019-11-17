大中華禮儀百科全書系列3「美后主播」高子涵17日舉辦新書記者會，幕後推手選美教母張如君及2019台灣賽區冠軍柯純心丶2015高雄賽區冠軍王慈薇也獻上花束，高子涵昨在場激動得落淚。

年僅25歲的高子涵心裡住著老靈魂，一直有「子涵爺爺」的暱稱，她在書中揭露自己如何在機會敲門時，將危機變轉機，成功從醜小鴨蛻變成天鵝的勵志故事。

張如君肯定高子涵的努力，高子涵用2年半時間寫出這本書，高從2015年踏入選美比賽之後就問她好多次「都沒正眼看過我嗎」？張如君直言：「我真的沒有注意過她。」

高子涵感性落淚。（實習記者郁晨攝）

張如君解釋，「每個賽區都有優秀選手，1年超過12個賽區，我每天眼花撩亂，經常睡醒都不知道自己在哪」。不過她誇高子涵的好性情，「每個人忙起來的時候，都會有點小脾氣，包括我也是，但她身上有100件事在做，完全沒有脾氣，總是笑著處理每件事。」

張如君也分享自己推廣選美的初衷，「我真的想幻化出很多千手青年觀音，為什麼呢？自從我拍了《媽祖》跟《觀音》後就開始省思人生，到底生命目的是什麼？有一天我忽然意會，靠我自己努力真的不夠。」

她最後爆料高子涵至今仍母胎單身，一旁的王慈薇也點頭如搗蒜，「子涵真的是很有能力的女生，平常開口就是一大串人生大道理，明明自己也有煩惱」。

(中時 )