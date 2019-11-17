香港警方指，晚上近７時，聚集在理工大學的暴徒焚毀連接理工大學與紅磡火車站的行人天橋，現場火勢猛烈、煙霧瀰漫，更多次傳出爆炸聲。有火種由高處掉下，令火勢蔓延到橋下，嚴重危害在場所有人的人身安全。而在暢運道行車天橋上，暴徒多次向警方投擲汽油彈，阻止警方推進。警方施放催淚彈驅散，目前暴徒與警方仍在上址對峙中。

警方再次呼籲市民遠離理工大學一帶，任何人進入或逗留於理工大學範圍，並協助暴徒，均有可能視為參與暴動。

警方其後表示，晚上約８時半，繼早前連接香港理工大學與港鐵紅磡站的行人天橋被暴徒焚毀後，近暢運道通往尖東的部分行人天橋亦被暴徒縱火破壞。暴徒多次破壞公物，又投擲磚頭及汽油彈等，危害在場人士安全，行為令人髮指。為確保所有在理工大學一帶的人安全，警方再一次呼籲校園內所有人，立即循北面李兆基樓（Y座）出口離開，並聽從警方指示。警方現正部署下一步的行動。

(中時 )