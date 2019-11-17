林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）17日在台南舉辦婚禮，林志玲特別邀請蔡康永擔任結婚儀式主持，他與林志玲交情深厚，對於好友終於與AKIRA修成正果，忍不住送上感性祝福，「在演藝工作的花團錦簇之後，願她好好享受兩人世界的親密幸福。如同映射星光的寧靜小湖。」他晚間與老搭檔小S在婚宴重現《康熙來了》經典橋段，小S除自爆「交惡」林志玲15年，還揪新娘「宿敵」三連拍。

小S幽默詢問林志玲夫妻：「我個人私下想問一個問題，關於妳老公，他的眉毛是妳修的嗎？舞台上眉毛修得這麼整齊。」她身為婚姻過來人，不忘給新人建議，「希望你們兩個把彼此優點放大，缺點縮小，一定可以順順利利走下去，難免會有想要握拳頭的時候，這時候記得說：『志玲，加油！』謝謝各位。」台下笑成一片。

林志玲夫婦現身南美館向民眾揮手致意。(盧禕祺攝)

小S與林志玲私下好交情不在話下，特別喊話對方趕緊升格當媽，「我知道志玲很喜歡小孩，希望她多喝一點，今晚就生個寶寶。」因為新人不收禮金，她特別捐了10萬給志玲基金會。

(中時 )