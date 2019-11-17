胡瓜主持本周《綜藝大集合》來到台中大安，特別介紹兩所厲害的學校帶來精采表演，一所是東山高中的劍道隊，自成軍以來全國大小劍道比賽幾乎都包辦冠軍，另外一所是苗栗縣立苑裡高中的武術隊，有剛出爐的全運會女子長拳冠軍，雙方精采的表演也讓現場鄉親大開眼界，胡瓜更是讚不絕口，「不虧都是金牌的實力演出，所以今天我們就要來看一下劍道與武術對決誰會贏！」

阿翔驚呼：「瓜哥你的意思是，劍道直接用劍跟武術的同學赤手空拳這樣打嗎？」胡瓜笑回：「這樣不是很乾脆嗎？勝負也一目了然。」阿翔回應：「沒有啦，我們沒有這樣比過，你應該是想一個遊戲讓他們來PK決勝負才合理。」胡瓜只得趕緊想個遊戲「武術拍氣球」來考驗同學，為此還親自示範，只見胡瓜手拿四顆氣球往上輕拋後，不斷用手拍氣球讓球不落地，邊拍邊解釋：「只要有一顆氣球落地就算秒數，撐久的就贏。」

胡瓜親自示範遊戲。（民視提供)

最後胡瓜只維持9秒，沒想到正式比賽時，包含杜忻恬等女藝人，竟都沒有能維持超過9秒的，讓胡瓜臭屁自誇：「看到沒有，我9秒成績已經很久了。」最後換男同學挑戰才過了9秒成績，但最好的也僅支撐14秒，眾人不禁誇胡瓜「寶刀未老」。

(中時 )