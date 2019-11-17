陳怡蓉17日和老公、聖緹雅醫美集團執行長薛博仁一起赴台南參加林志玲婚宴，其實薛博仁和林志玲相識15年，認識林志玲的時間比認識自己老婆還要長，兩人一直是互動頻繁的好友，他長期以醫師身分擔任林志玲的健康顧問，也是她的心靈導師之一。薛博仁笑說，如果不是因為自己是男生，他應該算是林志玲最好的閨中密友，「而且我今天應該會是當伴娘」！

陳怡蓉和老公薛博仁一起出席婚禮祝福好友林志玲與AKIRA。（薛博仁提供）

薛博仁稱讚AKIRA是個非常好的男人，很細心體貼，過去雙方曾多次一起以家庭聚會形式吃飯，算滿常接觸，覺得AKIRA很照顧志玲，很令人放心，「志玲個性本來就柔美善良，他們兩個應該會相處很愉快，而且語言還不太通，應該沒有厲害到會吵架的程度，所以一定會以禮相待啦！哈！」

薛博仁說，在AKIRA還沒出現前，他曾跟林志玲說過：「妳的健康我可以照顧，妳的感情必須自己努力。」當時林志玲聽完秒落淚，他很開心能見到她有很好的歸宿，而對於她的健康，他會信守諾言「終身保固」一輩子，之前林志玲宣布結婚時，他們夫妻倆已經在私人聚會中送一個粉紅色小禮物，原本婚禮時還要送禮，但他們不收禮金，所以會捐給志玲的慈善基金會，跟她一起做善事。

陳怡蓉被問有沒有傳授林志玲什麼維繫婚姻的祕訣，笑說：「她是很高EQ的女生，所以好好做自己就好囉！」

(中時 )