「有擦護唇膏，嘴唇怎麼又乾燥脫皮了」？「唇紋、唇色暗沉，只能靠厚重的口紅遮掩嗎」？根據調查，大家最在意的三大唇部困擾：乾裂、暗沉與唇紋，都與唇部保濕脫不了關係。

但妳的護唇膏夠保濕嗎？根據近7,000名網友最新網路調查，雖然九成受訪者有使用護唇產品的習慣，卻有高達近四成對保濕效果不滿意。皮膚科醫師蔡依倫指出，唇部往往是臉部最乾燥的部位，需要更多的護理與照料。

她進一步解釋，唇部的角質層厚度僅有臉頰的1/3，也沒有汗腺與皮脂腺分泌油脂，幫助防止水分散失、阻擋紫外線與隔絕外界刺激物質，因而比其他皮膚更為敏感脆弱。

唇部最常見的問題就是乾燥脫皮！缺水狀態會讓角質層透明度降低，導致血色無法透出，產生視覺上的暗沉感；而許多女性在意的老化唇紋，除與真皮層的膠原蛋白流失有關，缺水或保濕不力，也會讓唇部產生暫時性細紋。

臨床上常見因為擦了護唇膏，卻導致過敏、發炎、潰爛等狀況的例子層出不窮。蔡依倫表示，許多人「愛唇心切」，卻使用了NG護唇觀念，恐加劇唇部問題，不可不慎！

她指出，最常出現三種NG護唇觀念，以致於唇部困擾無法有效改善，甚至引發過敏發炎等健康疑慮。

護唇NG地雷1 過度去角質、撕去死皮！

唇部保養最常見，為了讓美唇細緻滑嫩，頻繁使用去角質產品；或當唇部出現乾燥死皮，許多人常會不自覺的動手撕除等。這些行為可能破壞嘴唇表面脆弱的保護機制，進而加速內層的水分散失，讓嘴唇落入乾燥脫皮、暗沉與唇紋產生的惡性循環。

蔡依倫提醒，對於唇部保養，應該著重保護角質而非去角質！可透過厚敷護唇產品強化角質外層的保濕，並等待軟化死皮自然脫落，建議選擇具深度滋養效果的護唇產品，滋潤並提升唇部保水力。

護唇NG地雷2 用口紅、唇蜜替代護唇產品！

許多女性偏好使用口紅、唇蜜代替護唇產品，認為不但具有保濕效果，還能維持亮眼色澤，一舉數得。然而，口紅、唇蜜屬於「彩妝品」，潤澤鎖水效果較薄弱，加上彩妝品常有石化合成色素、香精及不必要的成分添加，都可能造成唇部刺激及負擔。

蔡依倫強調，唇部護理還是應該回歸保養層面，選擇成分單純的護唇產品是較好的選擇，才能避免唇部刺激、過敏，建議可選用以天然植物油等為基底的護唇產品，多餘的成分添加越少越好。

護唇NG地雷3 只重外部鎖水，忽視內部滋潤！

蔡依倫說，一般護唇膏多以提供外部鎖水保護功能為主，選用成分多停留於唇部表面，對於短暫改善唇部乾裂問題雖有不錯效果，然而，要長期改善唇部乾燥、脫皮，養出水嫩雙唇，還需添加能夠深入滋潤唇部角質的保養成分，才能從內滋潤修護，達到長效保濕效果。

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(中時電子報)