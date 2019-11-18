每天一看韓劇、政論節目就欲罷不能？連重播時段也不放過？你的生活，是不是很不快樂呢？根據刊登在《社會指標研究期刊》，由馬里蘭大學社會學John Robinson（羅賓遜）教授所發表的一項研究顯示，看電視雖然可以讓人沉浸在前一天電視的歡樂氣氛中，但不快樂的人也可能更想透過看電視來躲避自身的不快樂。

愈愛看電視真的愈不快樂嗎？振興醫院精神科主治醫師嚴烽彰表示，從社會心理學的角度來看，樂觀的人多半比較外放熱情，因此也較愛外出訪友、玩樂等，沒事也要找事做；從憂鬱症患者的狀況中也常發現，當憂鬱發作，患者只想待在家裡不出門、只願做靜態活動，一旦症狀解除，從憂鬱解放後就較喜歡外出找朋友，做任何事都顯得有體力，看來快樂或不快樂的行為模式，似乎和上述研究不謀而合。

看電視一旦「上癮」了，過於專注的結果只會讓人變得更加被動，且缺乏克服困難、解決問題的動力，這樣的代價相當大，將讓人因為惡性循環，而陷入長期的憂鬱、焦慮等情緒困擾中。

因此，嚴烽彰建議，看電視應該適可而止，雖然看電視是個不錯的娛樂消遣，但就像上網、飲食一樣，要懂得節制，以免殘害身心。

人們喜歡用看電視來打發無聊，追根究底是來自於習慣的養成，有些人甚至寧願把每天的空閒時間拿來「陪」電視政論節目或韓劇，也不肯陪家人多講一句話，沉迷電視不僅造成家庭問題、影響親子關係，更讓自己憂鬱、不快樂。

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(中時電子報)