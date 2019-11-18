大聯盟正在調查太空人使用電子器材作弊的證據，美媒《The Athletic》拿到一封2017年太空人高層寫給球探的電子郵件，高層在信中要求他們的球探埋伏場邊盜取對手暗號，並且建議他們使用望遠鏡或攝影機，「然後回報試行的成果。」如果屬實，代表太空人高層知情，將會遭受嚴重處分。

此事讓太空人2017年世界大賽冠軍蒙塵，不過根據美媒報導，球探對此多半不願配合，他們鄙視這種行為，一旦被抓會失去飯碗，還可能連累整個太空人球團。這份信件只能證明太空人高層有意圖，不能證明他們有實行或是真的使用電子器材。

雖然每一隊都嘗試使用合法方式盜取暗號(可以使用望遠鏡, 禁止電子器材)，但太空人偷暗號一向出名，他隊投手覺得太空人好像特別厲害，現在看起來確實可疑。太空人的總得分不是最多，但是打擊率、上壘率、長打率、四壞保送都是全聯盟之冠，而且對付右投和左投一樣厲害。

對於太空人有利的證據，在於他們並不是主場才這麼強，他們客場打擊水準沒有明顯下滑。2017年世界大賽，道奇達比修有被打爆，但那是在道奇自家的主場，今年世界大賽太空人在自家主場更是4戰全敗，3戰客場全勝，寫下大聯盟新紀錄。

(中時電子報)