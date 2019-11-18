就算身陷推文支持香港風波，火箭總管莫瑞不僅無須擔心失業問題，甚至還可能升官！根據《紐約每日新聞》記者邦迪爆料，目前正在考慮開除總裁米爾斯的尼克，已經把莫瑞列為新任總裁考慮名單之中，似乎一點也不擔心球隊名聲更臭。

目前尼克除了考慮找來莫瑞擔任新總裁，包含聯盟副總范德維克、前七六人總管辛基、暴龍總裁烏傑里等人也在考慮名單之中，只是本季目前只拿3勝10敗、位居東區墊底的尼克，恐怕無法找誰來當總裁，恐怕也沒辦法收拾爛攤子。

因為尼克最大的問題，還是出在自大又霸道的老闆多蘭身上，多蘭不只喜歡干涉球隊運作，更經常做出讓其他球星望之卻步舉動，像是今年夏天就已傳出，多蘭自行評估杜蘭特已經無法東山再起，所以主動放棄招募杜蘭特與厄文加盟。

假如尼克真的找來莫瑞擔任新總裁，可說跟多蘭變成「絕配」，反正擁有龐大紐約市場的尼克，從來沒把大陸市場放在心上，就算當前大陸媒體全面抵制發表任何火箭相關新聞，也讓火箭彷彿在大陸消失一樣，多蘭可能也不會在乎吧！

(中時電子報)