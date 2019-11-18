凱特vs.梅根

在英國王室人氣4人組中，劍橋公爵夫人凱特和薩塞克斯公爵夫人梅根是時尚指標，她們穿戴過的任何服飾，都立刻成為全球婦女爭相採購的對象。只要這些服飾一上架，有時才短短幾小時內，就馬上搶購一空。

據《浮華世界》（Vanity Fair）報導，這影響力其實是能用金錢來衡量的。分析過近一年來王室女性每張照片的倫敦攝影學院（The London Institute of Photography）做了一項新研究，發現凱特與梅根發揮影響力的產值，可達240萬美元（約7,312萬台幣），使她們成為全球網路界最具影響力的名流之二。

主導這項研究的柯伯特（Damon Culbert）說，由於大家不斷談起她們，因此才做了這項她們如何牽動社群媒體和時尚的研究。他指出，雖然凱特與梅根都具有強大的社群媒體影響力，但梅根卻排名第一。

柯伯特說，梅根嫁入英國王室後行程滿滿，又生了小寶貝亞契（Archie），生活十分忙碌。這項研究顯示，對世界各地民眾來說，她在網路上的出現極具價值。

他們分析了著重英國王室報導的《浮華世界》、英國《時尚》（Vogue）雜誌、《她》（Elle）、《哈潑時尚》（Harper's Bazaar），《紅秀GRAZIA》與《尚流TATLER》等6大時尚媒體Instagram帳戶，利用英國照片製作公司Inkifi推出的計算網站，以每個「讚」（like）值42美分（近13台幣）來計算，就可以得知凱特與梅根的社群媒體影響力產值。

結果研究發現，就今年來說，梅根的照片比凱特多，也獲得比較多「讚」。在6大時尚平台上，梅根有281張照片，獲得380萬個「讚」。同樣的，在這些數位時尚平台上，凱特有161張照片，贏得179萬個「讚」。

柯伯特指出，由此可見，梅根比凱特有影響力。他認為，這是因為梅根是王室新人，加上又生了亞契，所以獲得比較多的關注。

(中時電子報)