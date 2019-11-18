鸚鵡喊韓國瑜凍蒜 逗樂辛苦庶民

國民黨總統參選人韓國瑜今（17）日在新北中和參加邱烽堯的聯合競選總部成立大會時指出，已經很久沒聽到「台灣錢淹腳目」這句話，現在是基層民眾的「辛苦淹腳目」。而現在網路盛傳一段影片，是一隻「灰鸚鵡」模仿人類在喊「韓國瑜凍蒜、韓國瑜凍蒜」，讓無數辛苦中的庶民稍得安慰與歡樂！

國民黨總統參選人韓國瑜17日晚間回家鄉新北市中和區造勢，地點就選在雙和地區最大的公園「中和四號公園」，占地面積11公頃。而網友赴現場實拍最新的空拍畫面也曝光了！人潮幾乎把整個場地都擠滿，現場民眾看完直呼，被嚇到了。

韓國瑜也出席與新北市中和區立委參選人邱烽堯的聯合競選總部成立大會，晚間6時35分韓國瑜到場時，會場中和連勝街及兩旁的公園內已擠滿支持群眾。韓國瑜說，太多基層民眾過得好辛苦，他常講「莫忘世上苦人多」，也很久沒聽到「台灣錢淹腳目」這句話，現在是基層民眾的辛苦已經「淹腳目」

現在網路盛傳一則影片，連鸚鵡都在模仿人類喊「韓國瑜凍蒜、韓國瑜凍蒜」，這則影片，逗樂無數辛苦的挺韓庶民。

據愛鳥人士說，這隻全名為「非洲灰鸚」，簡稱「灰鸚鵡」，維基百科記載，「灰鸚鵡」具有極強的語言模仿能力，也是公認最聰明的鳥類之一。

(中時電子報)