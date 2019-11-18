澳大利亞空軍F-35A戰機在墨爾本航空展上表演飛行

澳洲智庫洛伊國際政策研究所(Lowy Institute for International Policy)最近在報告指責在購買F-35犯了致命錯誤，指這款新型戰機作戰能力不足。但做為目前全球最頂尖的5代隱形戰機，為何會戰力不足？專家分析稱，這是因為F-35的強項是對海面、地面打擊，但是一旦裝載這類型的武器，會大幅限制其航程，讓F-35最遠只能到東帝汶，其他鄰國都到不了，甚至澳洲自已遼闊的國境都無法跨越。

據《新浪軍事》指出，澳大利亞空軍一共訂購了72架F-35A戰鬥機，其中有10架已經到貨，澳方還有意增購另外28架，目前正在進行驗證驗證與試飛工作，預計明年年底完成後可以正式形成戰鬥力。

而所謂致命錯誤，問題不在F-35，而在它不合適澳大利亞空軍的需要。依照洛伊研究所的說法，澳大利亞購買的F-35A是多用途戰鬥機，對地、對海打擊能力強。按照公開資料，F-35A具有8160公斤的最大載彈能力，可掛載的武器種類繁多，包括多種空對空導彈外，以及對地攻擊與反艦導彈。

報導指出，F-35A如果做為戰鬥機，最高飛行速度1.6馬赫，最大內部燃油航程達2800公里，對空攔截作戰半徑達1230公里，這些參數看起來都不錯。但若要做為聯合攻擊機，其作戰半徑會因為掛載沉重的地對、對海攻擊彈藥而大受影響， 如日連外部掛架全部滿載，作戰半徑將急劇縮短到700公里以下。

此外，澳大利亞幅員遼闊，國土東西橫跨4000餘公里，南北則長達2000-3000公里。加上四面環海，對海作戰和跨海作戰是戰略重點。F-35A若只有700公里作戰半徑，對於歐洲各國問題不大，但在澳大利亞就完全不同。這個距離，剛夠從澳大利亞西北的達爾文港飛到帝汶島，連鄰國印尼的多數島嶼基本都在這個範圍之外。如此一來澳空軍F-35A只能做近海防衛，跨海作戰能力幾乎將降到零。

報導說，過去澳洲空軍比較注重戰術轟炸機，例如現役F/A-18大黃蜂系列戰機，均屬於對空對地、對海全能型戰機。澳空軍以前還曾裝備過F-111C土豚戰鬥轟炸機，具備一定的戰略轟炸能力，該機最大飛行速度高達2.5馬赫，最大航程達5950公里，最大載彈量更是高達14.3噸，是名副其實的「炸彈卡車」。不過這型較符合澳洲國情需要的戰術轟炸機，已因過於老舊在2009年全數退役。

就如同許多一股腦搶進F-35戰機的國家一樣，澳大利亞的F-35戰機也是政治採購，除了因應國際時勢，也有內部選票考量。F-35A的隱身和空戰優勢對澳大利亞其實並不太重要，買了速度不快、航程不遠的轟炸機，在南太平洋的地理位置上顯得異常尷尬，載了大量聯合攻擊彈藥又具備雷達隱形的突防能力，卻飛不到敵人所在地方，買到這種戰機難怪要大呼「上當了！」

(中時電子報)