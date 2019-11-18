通靈大師江嘉葉。

總統蔡英文昨日正式宣布副手由賴清德出任，「蔡賴配」終於成定局；對此，曾2度神預言林志玲復合舊愛、會在今年出嫁的通靈大師江嘉葉，除了盛讚蔡賴配是明智之舉，也忍不住開腔提醒兩人該注意的地方。

江嘉葉稱蔡英文選擇賴清德為副手是明智之舉，賴清德會幫助蔡英文加很多分，他一路過關斬將由立委、台南市長到行政院長，資歷豐富，很得民心，長得一表人才，英俊挺拔，溫文儒雅，很得婦女喜愛，會贏得很多婦女選票。

加上賴清德曾在行政院長任內自稱自己是台獨擁護者，因此可得很多支持台獨的人士願意投票給蔡英文，這也避免了台獨份子和蔡英文的矛盾，他親民愛民的形象給全國人民都有深刻印象，這又能得到全省各地的選票，這麼多的優點也是蔡英文選他的明智之舉，但也有不利之處，要請兩人注意。

江嘉葉透露明年1月11日，依農曆來看仍屬豬年，豬年對賴清德是事事不順，鬱卒的一年，他雙頰氣色暗淡，額頭也不夠明亮，運勢會受挫，可能不會有預期的得票率，若要彌補這些缺點，必須請神明做主，擺陣扭轉乾坤，或請高人運用奇門遁甲轉運。

幸好蔡英文額頭上方有光，有九五至尊之格局，唯僕役宮較弱，擁護支持者的票可能也會不如入期的多，俗語說：「盡人事，聽天命。」多行善，真誠祈求神明，會得到老天爺的保佑。

(中時電子報)