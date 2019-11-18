港警發布消息 稱不排除實彈還擊 01:452019/11/18 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港警察公共關係科稍早於臉書發布消息（圖／香港警察臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港理工大學警民衝突持續僵持，晚間近12時，港警於臉書發表警告，要求在理大內的示威者停止所有襲警行為，否則警方在別無選擇的情況下，將採取最低武力還擊，其中包含「實彈」還擊。 (中時 ) #港警 #選擇 #大內 #警方 #消息 也許您會感興趣 推薦閱讀 少一分政治算計 台港警合作速破案 04:102019/11/14 社會新聞 傳林鄭研宵禁 譚耀宗質疑港警人手不足 無能力執行 12:172019/11/14 兩岸 港抗爭「機動戰」轉「陣地戰」港警策略可能變化 16:342019/11/14 國際 操弄政治意識形態 正是蔡政府 04:092019/11/15 話題觀察 意識形態子彈 當心射向自己 04:102019/11/15 兩岸要聞 港警指大學成暴亂基地 媒體：示威者漸離開校園 21:172019/11/15 兩岸 籲理大所有人離開 港警：部署下一步行動 22:472019/11/17 兩岸 港警裝甲車推進 遭示威者汽油彈逼退 22:562019/11/17 兩岸 衝突不斷 各界憂港警攻堅理工大 00:092019/11/18 兩岸 港警封鎖理大 除記者外出入者一律逮捕 00:122019/11/18 兩岸 兩岸熱門新聞 港警封鎖理大 除記者外出入者一律逮捕 - 兩岸 港警發布消息 稱不排除實彈還擊 - 兩岸 衝突不斷 各界憂港警攻堅理工大 - 兩岸 美艦若泊台 兩岸必有血光災 - 焦點新聞 - 旺報 籲理大所有人離開 港警：部署下一步行動 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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