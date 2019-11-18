第15任總統、副總統選舉明天開始申請登記，國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜不約而同的挑上登記首日的中午，前往中選會登記參選。

根據中央選舉委員會選舉公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於明年1月11日同日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。

《中央社》指出親民黨主席宋楚瑜13日正式對外宣布，將投入2020總統大選，並說這是他的「終局之戰」。親民黨今天發出採訪通知，親民黨總統參選人宋楚瑜、副總統參選人余湘18日上午11時，將前往中選會登記，並在登記完成後將接受媒體聯訪。

親民黨秘書長李鴻鈞表示，登記的時間點，在宋楚瑜宣布投入總統大選時就已經討論，要在第一天就去登記，好早以前就決定，一切準備就緒。

此外，韓國瑜陣營也發出採訪通知指出，韓國瑜將在18日的11時30分前往中選會登記參選，並且將在登記後受訪。宋楚瑜、韓國瑜不約而同都選在首日就登記參選。

至於總統蔡英文與副手人選賴清德何時要去登記，蔡總統競選總部發言人顏若芳受訪指出，若確定會向大家報告時間。

中選會表示，候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統、副總統候選人。登記為總統、副總統候選人時，各組應繳納保證金新台幣1500萬元；同一組候選人競選經費最高金額為4億3029萬7000元。

不過由於日前中選會已公告無人完成總統、副總統選舉連署，本次將只受理政黨推薦登記為候選人。

根據中選會規劃，將在12月3日前審定總統、副總統選舉候選人名單，並通知抽籤。

(中時電子報)