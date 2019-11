林志玲、Akira昨晚在台南舉行世紀婚禮,處處宛如童話故事般的佈置,都藏著志玲姐姐的用心及浪漫。其中林志玲更選擇書本音樂盒當成伴手禮,一打開就可看見小倆口翩翩起舞的照片,搭配著經典英文老歌「Can’t take my eyes off you」,令賓客感受到兩人滿滿愛意。

志玲姐姐婚宴伴手禮藏巧思,選擇書本型的音樂盒,還附上一張小紙條,上頭寫著「大家的愛,孕育了我的成長,人生的無常裡總有無限驚喜與美好的安排,只要你相信,愛,無礙。」代表林志玲對大家的感謝。

店家也在臉書大方分享與林志玲溝通過程,除了大讚志玲姐姐人美字也美,和志玲姐姐溝通的過程中,深刻的感受到志玲姊姊對事情的堅持與用心。

(中時電子報)