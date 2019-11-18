香港理工大學內示威者以汽油彈弓箭與警方水炮車催淚彈對峙

香港警方與聚集在理工大學的示威者至18日凌晨1時後仍處於對峙狀態，期間示威者仍以汽油彈攻擊警方，警方則以水炮回擊。香港警方同時對示威軟硬兼施喊話稱，如果示威者再用汽油彈、弓箭或汽車等致命武器襲擊警方，警方不排除動用最低武力，包括使用實彈還擊。警方同時還喊話稱，「夠了，小朋友回家吧！」

據香港官方《香港電台》報導，凌晨1 時左右，理工大學示威者沿暢運道向柯士甸道，將防線推前至漆咸道南交界，有人持續向警方投擲汽油彈，水炮車則發射白色及藍色水劑驅散，雙方你來我往，有些汽油彈還落在槍會山軍營的鐵閘外。

佔據香港理工大學的示威者至18日凌晨仍繼續與警方對峙，但顯然已相當疲憊。（圖／路透）

港媒指出，校內可能還有近百名示威者堅守，而校外的紅磡街頭則有更多示威者仍不肯離去，原因是深怕警方對理工大學展開攻堅，造成大規模傷害。

警察公共關係科警司劉肇邦在臉書上發文，警告示威者不要再用汽油彈、弓箭、汽車或任何致命武器襲警，如他們繼續這些危險行為，警方會在別無選擇下，使用所需最低武力，包括使用實彈還擊。

佔聚香港理工大學的示威者以汽油彈與弓箭攻擊警方，警方則以催淚彈水炮還擊。圖為部份在衝擊中受傷的示威者接受救護員的護理。（圖／路透）

劉肇邦說，警方晚上在柯士甸道推進期間，有人駕駛私家車蓄意從後撞向警員，期間一名警員開了一槍，私家車調頭逃去。他嚴厲譴責此等仿傚恐怖主義的行為。

在警方與示威者深夜持續對峙，有警員用揚聲器呼籲示威者，切勿再衝擊警方防線及暴力襲擊，否則會使用適當武力還擊，同時喊話說：「夠了，小朋友回家吧！」

據香港記者協會發出緊急呼籲，表示接獲警察公共關係科的電話，告知所有離開理工大學的人都將被逮補，除非能夠出示有效之記者證明文件，顯然警方可能今夜就直接在理工大學進行清場，外界也擔憂如此一來對示威者造成傷害恐難避免。

(中時電子報)