今年是921地震20周年，那天規模7.3強震搖醒全台，地震造成2400人死亡，其中又以震央南投集集最為嚴重。20年後，集集在各界努力下復甦了，集集火車站重起，小火車奔馳，還有可愛石虎站長站崗！集集也有許多好吃好玩的，山蕉蛋捲、火龍果冰淇淋、葡萄瑪瑙等，還有以山蕉為主題的觀光工廠、紙牙根積木創作的手作也超療癒！

今年是觀光局小鎮漫遊年，南投集集是縣內唯一入選經典小鎮的鄉鎮，讓我們從火車站出發吧！集集火車站建於西元1930年，是一座以檜木建造的古老車站，這座因921地震損毀，完成重建後的火車站，仍保有日式木造外觀，還多了一個可愛石虎站長雕像。來這可看到已除役的蒸汽火車頭，幸運的話還能看到鮮黃的石虎列車，可要把握機會拍照喔！

石虎列車為何是鮮黃色呢？這也和集集的美食—山蕉大有關係！在火車站附近就有數家山蕉蛋捲店，如一億香蕉蛋捲、集集香蕉蛋捲專賣店等，以新鮮山蕉肉為主原料，搭配蛋及麵所製成，蛋捲酥酥脆脆，吃得到濃郁山蕉味。

鄰近的義式冰淇淋店「Scoop」主打原料來自全國各產地的知名水果，如集集香蕉、火龍果，埔里百香果、信義葡萄、屏東芒果、高雄鳳梨等。義式冰淇淋乳脂肪含量不能超過8%，吃了也甭擔心熱量過高，來這品嚐冰淇淋也別忘了拍照打卡喔！

火車站附近也有座「漿紙牙手作」，這是全國首座以紙牙根積木創作的紙藝館。用美術紙先做成一個個牙根，然後將牙根以積木組裝，較簡單的是蜻蜓、聖誕樹創作，複雜的還有哈雷機車、超人、美國隊長等。

鄰近的「天工藝術坊」則可看到難得一見的印尼葡萄瑪瑙，淡紫色瑪瑙透露光芒好夢幻，歡迎喜歡石頭藝術的朋友來挖寶！集集的「本草自然」是座以綠能環保觀光工廠，這除販售香皂、面膜等洗淨用品，也有DIY教學；故鄉林尾的洛神花茶有活血、養顏美容等功效。透過有心人士結合文創，讓曾遭受921地震的集集小鎮有了新價值。

台灣曾有香蕉王國的美譽，其中集集山蕉特別受到日本天皇的青睞！集元果園就是山蕉為主軸的觀光工廠。在戶外蕉園生態園區可看到103種蕉種，有如合掌的泰國焦、天堂鳥蕉美如花，透過導覽人員講說，才知全世界有1000多種蕉，部分可食用，有些則只是觀賞用。

在觀光工廠裡也能透過童趣繽紛看板，邊拍照打卡也能瞭解香蕉知識。這也有DIY教室，可製作香蕉蛋糕、餅乾等。從打蛋、調出麵糊、山蕉打出果泥，每個步驟都馬虎不得，製作出屬獨一無二的山蕉蛋糕。逛累了，不妨點選香蕉花茶葉蛋、香蕉牛奶、山蕉咖哩等輕食，也能購買香蕉餅乾、巧克力等特色伴手禮。

為鼓勵民眾使用公共運輸進行小鎮漫遊旅行，集集形象商圈也推出「集食行樂-搭總達 遊趣集集」活動，推廣「綠色隧道線」與「山蕉線」旅遊行程，讓遊客搭客運進入集集小鎮，看見在地美麗的風景及品嘗當地傳統美食。讓我們從集集火車站出發，騎著鐵馬暢綠色隧道，嘗山蕉、逛古蹟，感受集集之美！

(中時電子報)