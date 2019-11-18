中國人民解放軍駐香港部隊官兵昨天罕見現身街頭後，德國「畫報」（Bild）報導，香港民主派人士黃之鋒今天呼籲德國政府停止對中國提供軍事訓練援助。

香港眾志秘書長黃之鋒接受「畫報」訪問說：「德國聯邦國防軍顯然正在幫忙訓練中國官兵，這讓我感到憤怒。鑒於香港發生的暴亂，德國國防部早就應該結束這項計畫。」

23歲的黃之鋒告訴「畫報」，香港安全部隊正對示威者使用「德國水炮」，他還問：「他們什麼時候要停止出口？」

國際特赦組織（Amnesty International）也支持黃之鋒的呼籲，國際特赦組織的軍備與人權事務專家約翰（Mathias John）表示：「鑒於香港目前局勢，德國政府應該傳達明確信號，並立即終止任何軍事合作。」

「畫報」報導指出，德國軍方計劃在2020年為11名中國人民解放軍官兵提供後勤及高級軍官培訓。

香港「反送中」示威持續數個月之久，昨天中國人民解放軍官兵現身香港街頭，當時他們在清理示威者設下的路障，引發外界高度關注揣測。這是示威爆發以來，首次有解放軍協助清理路障。

(中央社)