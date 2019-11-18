國民黨不分區名單慘遭砲轟，但黨主席吳敦義似乎不以為意，甚至表示過往不分區從沒有這麼公正嚴謹過，而不分區名單經投票後，「宅神」朱學恒給出建議，表示「照得票數重排不就好了」，至於票數不到三位數的，朱學恒要他們「有點骨氣自己退出」，更痛批吳斯懷沒有骨氣。

朱學恒在臉書給出建議，表示「照得票數重排不就好了，票數不到三位數的應該像邱毅一樣，有點骨氣自己退掉吧，沒骨氣的諸如吳斯懷等」。

對此不少網友贊同，驚呼原來解法這麼簡單，但也有不少人回覆「但這樣吳敦義會排第6耶」、「為什麼吳敦義還有127票」、「同意票數扣除不同意票數，再依此從大到小重排」、「于北辰直接取代吳斯懷就好了啊」、「所以我說林麗蟬呢？」、「那個相減後負22票的都能通過，真的扯爆了」，國民黨青壯派市議員張斯綱也在底下無奈留言：「這樣也不一定符合期待」，顯見對黨中央已經灰心。

細看這次完整投票結果，排名第4的退將吳斯懷同意票數僅獲84票，不同意票數高達82票；第11的張育美同意票數96票，不同意票數也有66票；第13的溫玉霞同意票數85票，不同意票數72票；最離譜的就屬第16的車宜靜，同意票數僅67票，不同意票數高達89票，依舊通過提名，且若國民黨不分區剛好當選15位，依照選罷法「政黨當選名額，婦女不得低於1/2」的規定，車宜靜還能取代第15的謝龍介進入立院。

(中時電子報)