地牛翻身！18日凌晨2時56分發生有感地震，在北部有許多人感受到明顯搖晃。根據中央氣象局地震報告顯示，宜蘭南澳凌晨2時56分發生芮氏規模4.1地震，地震深度61.2公里，最大震度落在宜蘭武塔、花蓮太魯閣、新北新店2級。桃園、南投、彰化1級。

凌晨這一震，雖然北巿震度在一級以下，但住在台北、新北、桃園等鄰近地區的網友們都有感覺到了，急忙上PTT紛紛留言喊說，「天龍有感」、「台北、桃園一晃」、「以為鬼壓床」、「我在12樓～林口超有感」。

(中時電子報)