宜蘭凌晨4.1有感地震 網嚇喊天龍國有感 04:072019/11/18 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭凌晨4.1有感地震 網嚇喊天龍國有感。（圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！18日凌晨2時56分發生有感地震，在北部有許多人感受到明顯搖晃。根據中央氣象局地震報告顯示，宜蘭南澳凌晨2時56分發生芮氏規模4.1地震，地震深度61.2公里，最大震度落在宜蘭武塔、花蓮太魯閣、新北新店2級。桃園、南投、彰化1級。 凌晨這一震，雖然北巿震度在一級以下，但住在台北、新北、桃園等鄰近地區的網友們都有感覺到了，急忙上PTT紛紛留言喊說，「天龍有感」、「台北、桃園一晃」、「以為鬼壓床」、「我在12樓～林口超有感」。 (中時電子報) #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》一銀數位金融拚有感，功能All in One 11:592019/11/14 財經 Fitbit推出OS 4.1更新 睡眠監測功能更強大 18:242019/11/14 科技 單親媽早出凌晨歸 月領2萬養2子 17:182019/11/15 生活 川金匯 桃園精華地段 優質明星學區 18:342019/11/15 財經 川金匯 桃園精華地段 優質明星學區 19:052019/11/15 風格 DVLM、Martin Garrix亮相「好野趴」 16日凌晨門票開賣 20:532019/11/15 娛樂 與女同事爭吵 持利剪傷2人送辦 09:462019/11/16 社會 年輕人不知支票不愛現金 辜仲立很有感 16:502019/11/16 財經 青山宮遶境前 7人凌晨鬥毆遭逮 17:422019/11/16 社會 陸教育惠台 台籍師生最有感 04:102019/11/18 焦點新聞 生活熱門新聞 雞蛋煮多久最安全？這兩種人少吃 - 生活 不只肥到驚人！這3種火鍋料少吃 - 生活 好市多拿鐵特價瘋搶 有人用這招扛走整車 - 生活 蘇揆顏面神經麻痺臉歪 醫這樣看 - 生活 出運了 本周這個生肖貴人桃花雙旺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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