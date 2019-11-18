民間習俗獲重視！台南市「南關線三大廟王醮暨遊社」於今（108）年8月獲文化部登錄為重要民俗，選定今年11月17日（農曆10月21日），由文化部長鄭麗君親赴歸仁仁壽宮送上登錄認定證書，，台南市長黃偉哲在場見證。鄭麗君部長表示，「南關線三大廟王醮暨遊社」是台南仁德、歸仁、關廟地區傳承多年的王爺信仰，自古即有「三角交陪」的濃厚情誼，其中任一座廟舉辦王醮祭典時，其他兩廟所屬祭祀圈內的神轎、陣頭、信眾都會以交陪廟角色出動參與遶境，聲勢浩大，至今仍保留傳統敬神儀式，充分展現民間自發力量與社群凝聚力。

目前全台共有21項國家級的重要民俗，「南關線三大廟王醮暨遊社」是我國第20項重要民俗，也是台南市第五個獲此榮銜的無形文化資產。文化部表示，「南關線三大廟王醮暨遊社」由現今仁德、歸仁及關廟等行政區域內三間大廟：關廟山西宮、歸仁仁壽宮及保西代天府（大人廟）形成「三角交陪」。

三大廟王醮暨遶境起因於清領末期的瘟疫，藉由迎送代天巡狩以祈求香境平安，而後結合廟宇修建、重建而舉行「慶成祈安王醮」，以五朝為期，形成南關線「慶成式五朝王醮」之特色。舉行王醮常間隔12年以上，104年至107年間，三大廟接續辦理「慶成五朝王醮」，逐漸提升此民俗信仰的能見度。

鄭麗君部長表示，「南關線三大廟王醮暨遊社」是文化部首度以三個保存者為信仰生命共同體所登錄的王爺信仰文化，三大廟所屬香境及其各自交陪境，文武陣頭（包括蜈蚣陣）總數逾50陣，其中以武陣的宋江陣和金獅陣為多，陣頭間彼此又有師承、交陪關係，深具藝術與文化內涵。

王醮期間，三大廟全境信眾茹素，多數境民皆有豎立燈篙、擺設香案之俗，凡有重要儀程，如取（舟參）、取水、請王、遶境及送王時，各廟香境必出陣（及出轎）參與其事，以示隆重，展現各庄頭社群一體性及強烈認同感，也突顯在地居民的團結凝聚力與深厚的感情，這正是民俗文化資產最可貴也最值得珍惜之處。

鄭麗君部長也特別提到，台南市在黃偉哲市長及市府團隊努力下，文化資產保存做得相當好，例如她今日在會前參訪的「台南花園水道博物館」，就是經由古蹟修復計畫，完整保存日治時期衛生工程現代化的發展歷史。鄭部長並說明，過去3年多來，文化部補助台南市推動「再造歷史現場計畫」經費達4.6億元，其他古蹟、歷史建築等有形文化資產補助經費超過7億元，合計補助台南市推動文化資產保存的總經費超過10億元。

(中時電子報)