2020總統大選已確定有3組人馬參選，最新民調結果發現，民進黨蔡賴配以45%支持度領先，國民黨韓張配獲得29%、親民黨宋余配8%，另外尚有18%並未決定。

根據《聯合報》最新民調發現，其中針對誰是最佳副手，賴清德獲45%的選民肯定，張善政支持度為28%、余湘則獲2%。

若不考慮副手人選，蔡英文仍以43%支持率，領先韓國瑜的27%及宋楚瑜的11%，另有19%選民尚未決定。若考慮副手人選，「蔡賴配」和「韓張配」兩組人選支持度分別上揚2個百分點，顯示國民兩黨的副手對選情都有加分。宋余配支持率則比宋個人支持度少3個百分點，可見宋楚瑜個人魅力比宋余配高。

該民調在11月14日至16日晚間進行，成功訪問了1150位選民；百分之95的信心水準下，抽樣誤差在正負2.9個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。

(中時電子報)