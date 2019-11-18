雙十一引爆電商平台百億商機，在「搶時間就是搶錢」黃金法則下，電商平台紛紛下海做物流。PChome建立自家的物流團隊「網家速配」，250名員工加上200部貨車及機車，還新建8間轉運中心，不但大搶雙十一商機，年底還要推出雙北6H到貨。

11月11日上午，一輛滿載雙11商品的十七噸大貨車，從桃園倉庫出發，經過一小時的車程，九點三十分抵達PChome的台北市內湖營業所。停妥後，貨車的升降式尾門緩緩自動打開，兩名職稱為「物流師」、穿著「網家速配」制服的員工，隨即自七至八台紅色大型推車，卸下滿載的大小包裹。

物流師將推車上的包裹搬到地面後，其他的工作人員立刻紀錄大貨車卸下了幾台推車，再將空推車放回大貨車，讓司機返回倉庫繼續載貨。

10分鐘後，一輛三˙五噸的小貨車接著現身！後車門一打開，整台車空空如也。此時，物流師把剛剛卸下的大小包裹，徒手搬進小貨車；每個包裹搬上車之前，都必須進行掃描條碼，這是確認包裹即將配送出去的重要動作。

一輛小貨車可以裝載200件包裹，若是一日配送五回，一輛車就可以配送1000件包裹。此外，PChome內湖營業所也有機車配送的服務，主要負責運送小型包裹和貨車開不進去的小巷弄。（待續）

延伸閱讀

(中時電子報)