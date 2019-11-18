CTWANT》北市體育局「變法」開後門 辦賽免核銷還多給千萬

台北市議員應曉薇因萬華區馬場町「馬術錦標賽暨馬術嘉年華活動」遭體育局刪減補助後又乾脆停辦，氣得追查體育局補助款的流向，竟然發現體育局長李再立浮濫補助，且毫無事後審核機制，甚至直接下令報帳時免除原始憑證，她現已行文市長柯文哲要求撤換局長李再立，並將李再立的相關違失責任移送法辦。

本刊調查，台北市體育局長李再立於內部會議中指示，針對體育活動申請補助認定為「非經費補助案」，而是屬於採用總包價法之標案，故依照採購法，該局以檢核有否達到要求作為驗收要件，故不需要檢送原始憑證給體育局，而體育局也不需要檢核原始憑證。

體育局捨棄既有的法源依據「台北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法」轉而用《採購法》，以轉換概念的方式，實為補助，名為招標，並結合「勞務採購」與「限制性招標」的方式，規避查核，不但可用書面審查，還可免附原始憑證核銷，便宜占盡卻責任全無。

根據應曉薇議員的調查，台北市體育局已連續2年補助卡神楊蕙茹「易始股份有限公司」主辦的「WTA Taiwan Open台灣公開賽」，去年易始舉辦的「2018 WTA Taiwan Open台灣公開賽」函報台北市政府體育局經費收支表收支來源總計8千2百11萬98元，而函報體育署經費收支表收入項目總計6千8百83萬5123元，2者差異多達1千3百27萬4975元。

前年「2107 WTA Taiwan Open台灣公開賽」，易始函報台北市政府體育局經費收支表預算來源總計8千2百12萬1415元，而函報體育署經費收支表預算來源總計5千3百36萬9814元，2者差異更是高達2千8百71萬5601元。

此外，應曉薇議員還查出「 WTA Taiwan Open台灣公開賽」體育局的相關違法事項，包括加碼違法分攤補助不符補助對象資格的易始公司、預算未通過即逕行決標、未盡驗收查核之責等等，她已行文市長柯文哲要求撤查李再立，並公開在議會總質詢提出，迫使柯文哲不得不同意將卡神案移送政風室，並答應2周內完成調查報告。

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(中時電子報)