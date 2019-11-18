八點檔《大時代》劇中飾演貴婦的梁佑南，因為膝蓋疼痛兩個月，中醫、推拿皆沒效，還得忍痛穿高跟鞋拍戲，熬到戲殺青到骨科照X光，才發現右邊膝蓋軟骨已出現磨損、確診罹患退化性關節炎，讓梁佑南驚呼：「我才49歲也中標！？」

根據衛福部統計，台灣人膝關節退化的盛行率15%，等於每6.5個人中就有1人飽受關節疼痛之苦。「過去退化性關節炎患者大多在60歲以上，現在隨著肥胖人口增加，民眾普遍缺少運動，所以40多歲的患者愈來愈多。」

中華民國關節鏡及膝關節醫學會監事釋高上主任說，有些患者甚至只有30多歲，主要是因為運動過度、或是運動傷害。「我有一個男患者是柔道選手，每天比賽都摔來摔去，造成膝關節很大的傷害，30歲就已經出現關節退化的情形。

釋高上說，其他因素包括現代人較多肥胖問題，每天活動都對膝蓋造成很大的負擔，也是退化性關節炎年輕化的原因之一。

新光醫院骨科醫師陳政光認為，退化性關節炎年輕患者大多是因為有舊傷，例如遭遇車禍造成骨折，或是打籃球造成十字韌帶受傷，這些舊傷雖然不會直接傷害膝關節，卻會導致膝關節穩定性不夠，因此加速膝關節退化。

X光檢查 判斷嚴重程度

退化性膝關節炎臨床上是根據X光影像檢查來區分嚴重程度。根據Kellgren-Lawrence分級標準分成五級，但這個分級系統也有其侷限性，太過強調影像中骨刺的生成與變化，但臨床上骨刺的生成與疼痛程度、功能減損沒有必然的關係。以再生療法來說，較適合0~2級患者，較有軟骨再生的機會。

0級 X光影像上沒有發現退化的證據。

1級 骨刺隱約可見，但關節腔間隙仍然正常(軟骨輕微磨損，未明顯看到軟骨層厚度減少

2級 軟骨輕度磨損，有明顯骨刺，關節腔間隙輕微變窄。

3級 軟骨中等程度磨損，有多處骨刺，關節腔間隙明顯變窄，軟骨下的硬骨明顯硬化(變白)

4級 軟骨嚴重磨損，關節腔已幾乎沒有間隙，甚至連硬骨都可能磨損變形，有明顯多處骨刺。

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(中時電子報)