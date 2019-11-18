林志玲喝嗨開始脫尪衣服。(圖／翻攝自臉書)

小S上前幫脫AKIRA衣服，被扣入懷理制止。(圖／翻攝自臉書)

林志玲和AKIRA的after party。(圖／翻攝自邱瓈寬臉書)

林志玲和AKIRA昨(17日)在台南舉辦世紀婚宴，一路從下午辦到晚上，之後又到晶英酒店舉辦after party，林志玲穿著銀色流蘇短禮服亮相，胸腿齊露火辣尺度破表，賓客也玩到半夜越喝越嗨，連一向優雅的志玲姐姐也玩開，甚至脫尪衣服，讓全場都熱烈歡呼。

AKIRA捧著一束玫瑰花獻給林志玲，兩人開心跳起舞來，現場賓客拱新郎脫衣服，林志玲也上前幫尪解背心扣子，甚至還想把襯衫拉開，見林志玲越脫越嗨，他趕緊跳開把衣服穿好，一旁小S見狀，趕緊衝上前幫忙扒開襯衫，被AKIRA直接按在懷裡制止，小S大喊「I'm married（我結婚了）」，AKIRA也大笑：「I'm married,too.（我也結婚了）」，全場嗨翻。

而林志玲似乎也喝多了，不時黏著老公撒嬌，AKIRA也上演摸頭殺、擁抱，寵溺舉動讓大家都覺得林志玲嫁對人，而AKIRA也感謝到場賓客，並透露雖然知道老婆很受歡迎，但一整天下來，看到台南鄉親甚至其他地方的人來祝福，真的覺得「志玲很了不起」，雖然自認在日本發展不錯，但看到林志玲溫暖善行，還是感到尊敬也自愧不如。

AKIRA也向全台灣、全亞洲承諾，絕對會讓志玲成為最幸福的一個人，至於大家要他別喝太醉，保留體力生小孩，但他說「她其實已經是我的小孩」，說完就把志玲擁入懷裡，超閃模樣讓全場歡呼，小S和寬姐也頻稱讚他太會聊天了。

(中時電子報)