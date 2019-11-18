韓美日國防部長17日在泰國曼谷三邊會談，美日防長強調共享情報重要性。時值11月22日「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）終止前夕，無異是向韓方施壓續簽軍情協定。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓國防部長官鄭景斗、美國國防部長艾斯培（Mark Esper）、日本防衛大臣河野太郎17日在曼谷舉行三邊會談。

艾斯培表示，我們將討論同盟之間共享情報，也強調各方共享情報非常重要。

河野太郎說，北韓實現非核化、銷毀飛彈方面尚未取得具體進展，在此情況下，日美韓需要繼續加強防衛合作，為維護地區和平與穩定全力以赴。

鄭景斗指稱，最近韓日在歷史、政治、經濟等領域遇到不少問題，使得雙方安全合作陷入困境，令人感到遺憾。

南韓國防部發布新聞稿表示，三位國防部長強調，韓美日以及多邊安全合作在維護地區和平與穩定發揮舉足輕重作用，3方將在共享情報、高層政策協商、聯合軍演等加強合作。

報導指出，三位國防部長也針對區域其他安全問題交換意見。他們一致認為，基於相關準則維護秩序極為重要，並重申區域內的航行自由應得到保障，所有糾紛應按照國際法相關規定和平解決。

至於北韓問題，3方商定全力支持有關韓半島實現非核化、建構永久和平機制，同時也繼續關注北韓射彈動向。

(中央社)