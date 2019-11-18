醫師診間看診，卻意外得知夫妻間的驚人秘密，婦產科名醫鄭丞傑日前上節目分享印象深刻的婦科個案，某次看診時太太向他表示，私密處長了怪東西，待他一檢查後發現是菜花。不過，弔詭的是這位太太與其丈夫在診間時皆堅稱是「單一性伴侶」，不懂為何還會得菜花？結果經醫師個別詢問這對夫妻，竟發現他倆都藏了驚人秘密，且對彼此「演很大」，後來更是因此讓醫師裡外不是人。

鄭丞傑在節目《醫師好辣》分享案例，某次一對夫妻來他門診就醫時，太太表示自己私密處長怪東西，醫師一看就說這是「菜花」。鄭丞傑向夫妻倆說，若性伴侶複雜則較易得到，但這對夫妻立刻堅稱自己都只有「單一性伴侶」，接著又詢問是否有可能從別處感染？

醫師聽了則回應，使用公共器皿也是有可能。此時老公立刻接話：「我上次出差使用浴缸，會不會是這樣造成的？」

「病毒根本很難存活那麼久！」鄭丞傑說他為了不在太太面前戳破先生的謊言，他嘴上還是回應「這很難說」。沒想到下一秒太太也照著相似的方向接話了，開始提出可能感染的潛在原因 ：「其實上次有一次我坐馬桶，不小心外陰部有去碰到」。

鄭丞傑表示，當他聽到這對夫妻的說詞，讓他覺得怪異，這次分別將夫妻個別問話，首先帶進太太進內診室叫她說實話，這時太太才吱唔的說：「不能讓我老公知道...我有偷吃！」鄭丞傑接著又單獨去問這名先生，先生這才坦白說：「不能讓我老婆知道，我上次出差的時候有偷吃。」

一次看診竟意外得知夫妻間的秘密，讓醫師忍不住感嘆，夫妻倆剛剛在診間時真的「演很大」，但實際上卻是都有「偷吃」。

一次看診竟意外得知夫妻間的秘密，夫妻2人說自己都是「單一性伴侶」，但實際上卻是都有「偷吃」。（圖/摘自醫師好辣YouTube）

(中時電子報)