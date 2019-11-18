【Live】終極之戰！ 宋楚瑜登記參選總統

宋楚瑜與副手前聯廣董事長余湘前往登記參選。(中時電子報直播)

第15任總統、副總統選舉今天開始申請登記，親民黨主席宋楚瑜13日宣布參選總統，副手人選為前聯廣董事長余湘，他還以「終局之戰」、「獨孤求敗」形容此次心境。宋楚瑜宣布第四度問鼎總統大位，他表示，參選的主要動機之一，是要幫助台灣人民解開藍綠的「情緒勒索」和「亡國恐嚇」的約制。宋楚瑜將在上午11點搶先國民黨候選人韓國瑜，正式登記參選。

根據中央選舉委員會選舉公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於明年1月11日同日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。

宋楚瑜與副手余湘抵達時，他一樣打著橘色的領帶。據了解宋楚瑜登記的時間與韓國瑜撞期，因此韓特別將登記時間延後到11:30。

宋楚瑜登記後接受聯訪，他表示宋楚瑜一定會把國際外交、國家安全、地方建設、兩岸關係等全力以赴。年輕人所期盼的許多觀念，大家一起來打拚。因為時間有陷，後面還有候選人要登記，在剩下幾十天中，他會跟余湘一起把政見講清楚。至於不分區名單還在整合，一定會交出一份不一樣，天大地大人民最大，讓人民感到滿意的名單。

(中時電子報)