國民黨不分區名單公布後引來許多人不滿，總統參選人韓國瑜也直言「跟一般民眾的期待有落差」。五虎將之一的「貼紙哥」黃建豪則認為，韓粉對不分區名單出爐第一時間會氣憤，了解布局過程後，最終都能理解，還是會繼續支持國民黨，「韓粉們不會因為不分區名單而造成選票流失」。

連日不分區風波衝擊藍營士氣，國民黨前主席、台南市第六選區立委參選人洪秀柱昨也強調，不分區名單雖未盡如人意也不夠年輕化，但被提名候選人仍具各自專業，如對名單失望而不投，最終還是民進黨得利，無法改變惡劣現況。據《中評社》報導，貼紙哥認為，韓粉不會因不滿國民黨不分區名單而分裂投票。

貼紙哥提及，大家知道不分區名單有些人是有特殊用意，且明白名單不可能讓所有人滿意，而下架蔡英文是大家唯一目標，因此在政黨票部分，仍會支持國民黨。他認為，韓粉們不會因為不分區名單而造成選票流失。

(中時電子報)