"What a finish here in Sacramento!"



😱😱😱 pic.twitter.com/y0H8B6Gt7C — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 17, 2019

誰都想不到「綠衫軍」塞爾提克最近完全擋不住的連勝氣勢，竟會栽在國王手上！當家射手希爾德18日貢獻本季新高35分，加上荷姆斯最後13.3秒罰進超前兩分，國王爆冷在自家主場以100比99擊退塞爾提克，也斬斷塞爾提克10連勝。

其實塞爾提克並非沒有贏球機會，先發中鋒蒂斯最後52.9秒的籃下爆扣，幫助塞爾提克取得99比98超前，隨後肯巴沃克的中距離沒進，史馬特雖奮勇搶下進攻籃板，他的上籃卻遭荷姆斯火鍋伺候，情急之下更對荷姆斯直接犯規了。

當荷姆斯穩穩罰進兩分，幫助國王重新領先，已無暫停的塞爾提克，只能選擇直接發動最後一波攻勢，肯巴沃克推進到前場把球傳給史馬特，讓他運球切入急停拋投，這一球在籃框彈了兩下沒進，希爾斯順勢把球撥出，也拖完比賽時間。

希爾德全場投24中14，含三分球投12中7，除了攻下全場最高得分，也有6籃板、2助攻、4抄截，哈里生巴恩斯13分，別利查12分、14籃板，波達諾維奇12分、10助攻，國王也靠這次贏球，稍微紓解前役遭裁判誤判輸球的悶氣。

塞爾提克6人得分上雙，傑倫布朗18分、8籃板表現最佳，肯巴沃克也有15分、9助攻，塔圖與蒂斯各有14分，不過整場比賽最大罪人當屬史馬特，他不僅出現致命犯規，且沒丟進絕殺球，全場投16中2的手感，更令人不敢領教。

(中時電子報)