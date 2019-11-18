新北市三重區凌晨發生一起疑似兇殺案件。今天凌晨約4點多左右，有早起運動的民眾發現，三重吉祥街與集賢路口有一位男子躺在路旁一動也不動，趨前查看時竟然發現男子全身是血，嚇得立刻報警。

警消到場後，發現傷者相當年輕，當時已無生命跡象，左胸口有明顯穿刺傷口，疑似遭人刺傷，流出大量鮮血，現場還發現一把尖刀，傷者經送醫後已經不治。經過清查，發現是一名年僅16歲的吳姓少年。

由於清晨警方並未獲報現場有人滋事，附近住戶也未聽聞鬥毆，目前警方已調閱路口監視錄影畫面，釐清事件原因。

(中時電子報)