16歲少年遭刺慘死街口 嚇壞晨運民眾 08:322019/11/18 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 三重凌晨發生一起少年遭刺殺慘死街頭案。(翻攝三重分局臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區凌晨發生一起疑似兇殺案件。今天凌晨約4點多左右，有早起運動的民眾發現，三重吉祥街與集賢路口有一位男子躺在路旁一動也不動，趨前查看時竟然發現男子全身是血，嚇得立刻報警。 警消到場後，發現傷者相當年輕，當時已無生命跡象，左胸口有明顯穿刺傷口，疑似遭人刺傷，流出大量鮮血，現場還發現一把尖刀，傷者經送醫後已經不治。經過清查，發現是一名年僅16歲的吳姓少年。 由於清晨警方並未獲報現場有人滋事，附近住戶也未聽聞鬥毆，目前警方已調閱路口監視錄影畫面，釐清事件原因。 (中時電子報) #發現 #現場 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵死傷事故 台中港=大甲間單線行車 19:552019/11/15 生活 天花板突掉下40斤大蛇 警察竟然先關燈 20:092019/11/15 社會 港示威者再封吐露港公路 丟汽油彈爆炸聲頻傳 23:192019/11/15 兩岸 認識自己 打造幸福藍圖 04:102019/11/16 產業特刊 全苗栗第22隻 石虎又遭路殺 04:102019/11/16 地方新聞 床戰「習慣不同」有詭？「不戴套夫」驚見保險套 疑妻偷小王 10:572019/11/16 社會 大城營建今辦「大城30蜂收野餐趴」 吸引千人共襄盛舉 17:082019/11/16 財經 獨家》陸軍關指部少校離奇暴斃營區 軍方調查中 17:432019/11/16 社會 巴克禮170周年誕辰 台灣教會公報社舉辦另類16歲成年禮 19:172019/11/16 生活 神祕巨型天坑群 再現廣西那坡 04:102019/11/18 焦點新聞 社會熱門新聞 日正妹女警兼差賣淫 他意外吃到給5顆星 - 社會 獨》腸癌手術涉過失 台大名醫梁金銅判賠120萬 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 廉政署行政肅貪 前中科管理局長共67人遭懲處 - 社會 5志願役想調外島 盜蓋連長戳章遭判刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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