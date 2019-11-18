網友留言。（摘自批踢踢網頁）

親藍最新民調出爐，雖然國民黨總統候選人韓國瑜的支持度，還是遠遠落後總統蔡英文，兩人差距已達16個百分點。但有眼尖的網友發現，即使國民黨近來風波不斷，但韓的支持度依舊維持穩定三成，這讓韓黑大驚，韓支持度竟然還有29%？太多了吧！

2020總統大選確定為韓蔡宋三方對戰，據《聯合報》今最新公布最新民調，結果顯示，蔡賴配以45%支持度，遙遙領先韓張配的29%和親民黨宋余配的8%，另外尚有18%並未決定。

對於這個結果，批踢踢網友大驚表示，「韓國瑜這種垃圾還有29%，真是台灣的悲哀」、「韓導民調沒15%以下，我都懷疑台灣人智商」、「韓跟宋互換一下才是正常」、「宋只有8？」、「宋8%算是高了，有一定程度的藍投他」、「聯合做出這樣民調」、「小英看起來民調4x%就是天花板」、「什麼？韓導還有29%？太多了吧」！

(中時電子報)