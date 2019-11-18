太空人2017年作弊疑雲爆發之後，他們今年的季後賽開始遭受質疑，美聯冠軍戰(太空人vs洋基)首戰之後大聯盟收到洋基的申訴。洋基聲稱他們比賽中聽見太空人休息區傳來的哨音，而且那是在投手準備投出特定球種的時候。
先前剪輯影片揭弊的球迷@Jomboy_又整理出一段影片，洋基左投查普曼(Aroldis Chapman)在美聯冠軍賽G1準備投球的時候，場邊傳出類似警示的機械式哨音：有哨音就是滑球，沒哨音就是火球。由於哨音很難確定傳出的方向，無法確認是太空人所為，不過大聯盟調查員已證實現場有哨音。
有人認為是球迷吹口哨，但在洋基抗議之後，第2場就沒再出現哨音，洋基懷疑他們可能換成別的方法，例如敲打垃圾桶。就算太空人真的傳遞暗號那也是合法的，問題在於他們有沒有使用電子器材(包括攝影機)，大聯盟還在尋找證據。
美聯冠軍戰G6最後就是查普曼連續投出的第2顆滑球被敲出再見轟，而且是在太空人主場。憤怒的洋基球迷質疑「阿土伯」艾爾圖維(José Altuve)是否靠著球團作弊才打到球，甚至懷疑他2017年美聯MVP獎座的成色。
為了反制太空人，洋基投手田中將大讓捕手把暗號藏在其他動作裡，還沒站定位他就先知道下一球要怎麼投，並傳遞給對手錯誤訊息。世界大賽時，國民投手史崔斯柏格(Stephen Strasburg)出手前特別微微晃動手套，避免自己改變握法的動作被太空人打者察覺。然而這些只能防止對手使用人眼偷暗號，如果對手使用機器輔助就另當別論了。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。