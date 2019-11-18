太空人2017年作弊疑雲爆發之後，他們今年的季後賽開始遭受質疑，美聯冠軍戰(太空人vs洋基)首戰之後大聯盟收到洋基的申訴。洋基聲稱他們比賽中聽見太空人休息區傳來的哨音，而且那是在投手準備投出特定球種的時候。

先前剪輯影片揭弊的球迷@Jomboy_又整理出一段影片，洋基左投查普曼(Aroldis Chapman)在美聯冠軍賽G1準備投球的時候，場邊傳出類似警示的機械式哨音：有哨音就是滑球，沒哨音就是火球。由於哨音很難確定傳出的方向，無法確認是太空人所為，不過大聯盟調查員已證實現場有哨音。

more pitches from the at-bat. I dont think its worth trying to listen to whistles. there are so many whistles when you try to just listen for whistles. I'm retiring from whistle listening, the banging was easier. pic.twitter.com/QCCmpO6OyW — Jomboy (@Jomboy_) 2019年11月14日

有人認為是球迷吹口哨，但在洋基抗議之後，第2場就沒再出現哨音，洋基懷疑他們可能換成別的方法，例如敲打垃圾桶。就算太空人真的傳遞暗號那也是合法的，問題在於他們有沒有使用電子器材(包括攝影機)，大聯盟還在尋找證據。

美聯冠軍戰G6最後就是查普曼連續投出的第2顆滑球被敲出再見轟，而且是在太空人主場。憤怒的洋基球迷質疑「阿土伯」艾爾圖維(José Altuve)是否靠著球團作弊才打到球，甚至懷疑他2017年美聯MVP獎座的成色。

為了反制太空人，洋基投手田中將大讓捕手把暗號藏在其他動作裡，還沒站定位他就先知道下一球要怎麼投，並傳遞給對手錯誤訊息。世界大賽時，國民投手史崔斯柏格(Stephen Strasburg)出手前特別微微晃動手套，避免自己改變握法的動作被太空人打者察覺。然而這些只能防止對手使用人眼偷暗號，如果對手使用機器輔助就另當別論了。

(中時電子報)