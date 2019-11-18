16歲吳姓少年18日凌晨4時許，與人發生口角糾紛，左胸口遭人以刀捅傷，吳少騎車逃離因失血過多倒臥於三重區吉祥街，警消獲報後趕赴現場，吳少已無生命跡象，緊急將他送往北市新光醫院，經急救仍宣告不治，警方目前拉起封鎖線釐清全案中。

(中時 )