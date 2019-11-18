少年鬥毆遭刺 飆車逃離倒臥街頭不治 08:462019/11/18 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 三重清晨發生一起兇殺命案，一名16歲少年被刺不治。(翻攝三重分局臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 16歲吳姓少年18日凌晨4時許，與人發生口角糾紛，左胸口遭人以刀捅傷，吳少騎車逃離因失血過多倒臥於三重區吉祥街，警消獲報後趕赴現場，吳少已無生命跡象，緊急將他送往北市新光醫院，經急救仍宣告不治，警方目前拉起封鎖線釐清全案中。 (中時 ) #三重 #不治 #少年 #胸口 #新光醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 慘綠少年警方勸回負氣國中生 20:032019/11/14 社會 疑趴睡窒息 5月大男嬰送醫不治 21:542019/11/14 社會 苗栗又見路殺 年幼公石虎遭撞不治 12:452019/11/15 社會 折翼少年流浪街頭 暖警幫他找一個家 19:052019/11/15 社會 夜市消費券三重沒得用 議員為民爭取 19:072019/11/15 生活 斜槓新住民媽媽 獲林榮三文學獎 22:222019/11/15 生活 名．醫．問．診－新型無導線心律調節器Micra 胸口不用凸一塊 04:092019/11/16 專題周報 愛心畫家柳清松 無償教身障者作畫28年 19:172019/11/16 生活 韓國瑜出席三重婦女後援會搶攻婦女票 16:112019/11/17 政治 三重萌寵音樂嘉年華 韓國瑜攜「黑米魯」現身 17:042019/11/17 政治 社會熱門新聞 日正妹女警兼差賣淫 他意外吃到給5顆星 - 社會 獨》腸癌手術涉過失 台大名醫梁金銅判賠120萬 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 廉政署行政肅貪 前中科管理局長共67人遭懲處 - 社會 5志願役想調外島 盜蓋連長戳章遭判刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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