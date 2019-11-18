11/18-11/24｜星座運勢週報 (影/唐綺陽官方專屬頻道)

唐綺陽來講一周星座運勢了，她指出，火星周二進入天蠍，火能量強勁，容易煩躁、起爭執，在關係中不耐煩，小心失火、車禍等意外，容易說出心中不滿，關注生死有關的事件。

唐綺陽說，火天蠍也提供「內心早有情緒」者爆發的力道，不管是怨還是愛，都好好表達將會「快速翻轉情勢」，或因勇敢面對恐懼而得到突破。天蠍座本身也有機會「爆紅」，但要當心火氣大或脾氣暴躁。

火天蠍的正面解讀就是「置之死地而後生、破斧沉舟」。唐綺陽表示，只要是抱著沒有後路、不怕死的決心的人，就能產生力量，就能打開局面，就能重生。因為之前都「斯斯文文、講理講法、期待對方文明」所以失望，現在，都不怕的人最大，敢於豁出去，反而得重生，這就是火天蠍的奧義。

水星周四將恢復順行，這波天蠍水逆大家辛苦了，不但破了大財、破了合作、破了友誼，有些人還「看清了真面目、真相」而顫慄不已。不過，唐綺陽說，大家能趁機幫助洗滌內心的黑暗，面對過往不愉快的經歷，設法預防、避免心中產生陰影。

日、金、木在射手，射手座掌管之人、事、物必受關注，像是射手人志玲姊姊大婚，射手也掌管高等教育所以「大學、大學生、教授、學者、出版人」事件多、能量強、受矚目。這時適合為過去做總結及規劃未來，注意大型交通工具的安全。

重要星象：火星進天蠍、水星即將順行、日、金、木在射手。

工作注意↓

雙子：工作順風順水，可主動出擊

巨蟹：注意細節，當心有把握的部分反而出錯

處女：工作易受情緒影響，保持愉快能超前

雙魚：舟車勞頓、衝鋒陷陣

桃花注意↓

金牛：備受呵護，好好享受對方的好

射手：沒有浪漫的心情，不滿意的地方要說出來

魔羯：感情有譜，有機會組成天生一對

水瓶：不要衝太快，循序漸進就好

金錢注意↓

白羊：工作表現越好，正財運越好

天秤：財運佳、資源多，就看你要不要

健康注意↓

獅子：避免過勞，規律作息多按摩

天蠍：注意心臟健康，當心意外及刀火燙傷

(中時電子報)