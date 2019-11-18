八里機車自撞 男騎士命危送醫 09:252019/11/18 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 八里18歲男騎士自撞命危送醫。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 八里18歲男騎士自撞命危送醫。 八里18歲男騎士自撞命危送醫。 18歲廖姓男子18日上午7時騎乘機車行經新北市八里區龍米路二段時，不明原因撞上分隔島，廖男頭部重創倒臥血泊中，警消獲報後趕赴現場，將已無呼吸廖男緊急送往淡水馬偕醫院急救，警方將進一步釐清案情。 (中時 ) #男子 #機車 #八里 #馬偕醫院 #馬偕 也許您會感興趣 推薦閱讀 12月9日轉上市 和潤攻雙百億商機 04:102019/11/14 證券．權證 基隆路羅斯福路口 事故第一名 04:102019/11/14 地方新聞 緊扣環境議題 彰中包辦國土測繪圖資GIS專題競賽優等獎前兩名 18:232019/11/14 生活 連里長家也敢偷！機靈家犬即刻救援 14:142019/11/15 社會 酒駕吃罰單 一年便當錢飛了 04:102019/11/17 地方新聞 停紅綠燈 隔壁正妹長腿露到屁股蛋 16:202019/11/17 正妹 八里小客車撞聯結車 3大2小送醫 17:592019/11/17 社會 達和環保經營八里焚化廠 成果卓越榮獲金擘獎優等獎 04:102019/11/18 產業．科技 補助砍6000元 買電動機車趁年底 04:102019/11/18 財經焦點 共享機車正夯 中華車加入戰局 04:102019/11/18 財經焦點 社會熱門新聞 日正妹女警兼差賣淫 他意外吃到給5顆星 - 社會 獨》腸癌手術涉過失 台大名醫梁金銅判賠120萬 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 5志願役想調外島 盜蓋連長戳章遭判刑 - 社會 廉政署行政肅貪 前中科管理局長共67人遭懲處 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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