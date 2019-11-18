八里18歲男騎士自撞命危送醫。
八里18歲男騎士自撞命危送醫。
八里18歲男騎士自撞命危送醫。
八里18歲男騎士自撞命危送醫。

18歲廖姓男子18日上午7時騎乘機車行經新北市八里區龍米路二段時，不明原因撞上分隔島，廖男頭部重創倒臥血泊中，警消獲報後趕赴現場，將已無呼吸廖男緊急送往淡水馬偕醫院急救，警方將進一步釐清案情。

(中時 )

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