儘管美國和南韓決定延後聯合空軍演習，為朝鮮半島非核化談判鋪路，北韓媒體今天報導，北韓領導人金正恩3天來第2度視察空軍演習。

路透社報導，美國和南韓昨天表示，為推動停滯不前的南北韓和平進程，延後原定未來幾天舉行的聯合軍事演習「聯合飛行訓練活動」（Combined Flying Training Event）。華府否認這項決定代表美方再度對平壤做出讓步。

聯合軍演的規模已較往年縮小，參與演習的美國和南韓戰機數量並未對外公開，原本是要用來模擬空戰並測試美國和南韓的應戰能力。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩視察人民軍航空與防空軍狙擊兵區分隊空降訓練。

根據北韓中央通信社報導，金正恩說，為了讓北韓軍事部隊「做好充分準備」，有必要在不預先通知下進行演習，模擬真實的戰爭狀況。

北韓中央通信社16日曾報導，金正恩視察人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽。北韓執政共產黨機關報「勞動新聞」發布的照片可看到，飛行員包圍著燦笑的金正恩合照。

(中央社)