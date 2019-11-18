SWATCH的「YIB402大思想家」腕表具備抗磁功能，7900元。（SWATCH提供）

SWATCH的「YIB404優游天際」腕表具備抗磁功能，7900元。（SWATCH提供）

標榜防震、抗磁的名表，動輒要價數十萬，甚至百萬，不過近日SWATCH發表51號星球系列（SISTEM 51 IRONY）腕表，配備Nivachron抗磁性游絲，不僅具備抗磁的優勢，且具備90小時動力儲存，機芯還是百分之百瑞士製造，要價不到7000元，以高CP值贏得讚賞。

今年初SWATCH在瑞士發表第一款採用抗磁性游絲Nivachron的FLYMAGIC系列限量腕表，在表壇投下震撼彈，如今SWATCH乘勝擊，將Nivachron抗磁性游絲的技術廣泛應用在51號星球金屬元素系列（SISTEM 51 IRONY）腕表，包括「YIM401黑暗騎士」、「YIB402大思想家」、「YIB404優游天際」等，而且大幅壓低售價，讓抗磁技術更加普及，不再高高在上。

SWATCH跳脫傳統，挑戰機械表的製作，以51個精密零組件打造抗磁機芯，部分表款還可透過透明視窗欣賞到機芯運轉的情景，十分超值。

(中時 )