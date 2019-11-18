Pop got ejected, so Becky Hammon and Tim Duncan took over to coach the Spurs 👀 pic.twitter.com/QxgKLnifxA — Bleacher Report (@BleacherReport) November 17, 2019

聯盟18日公布昨天馬刺與拓荒者之戰的最後兩分鐘裁判報告，結果只有1次誤判，卻是攸關比賽勝負的重要判決，因為假如這個最後37秒的犯規，並非吹迪羅薩進攻犯規，而是防守犯規讓他罰球，馬刺早就在讀秒階段超前比數了。

裁判這次致命的誤判，發生在最後37秒，迪羅薩當時運球切入，明顯遭到拓荒者前鋒胡德打到臉部，沒想到裁判卻當沒看到，反而是吹迪羅薩隨後拉扯到拓荒者中鋒懷塞德球衣的進攻犯規，就算馬刺隨即「挑戰」，裁判卻仍維持原判。

畢竟當時馬刺僅以113比114落後，假如裁判能夠正確吹判，讓迪羅薩站上罰球線，馬刺很有機會超前，可惜裁判就算當場重看慢動作，還是沒法看到迪羅薩被打臉動作，直到相隔1天，才透過裁判報告公開認錯，這未免也太瞎了吧！

迪羅薩賽後怒批，「很明顯我被打中臉部，我也不知道為何沒吹，大概要我表現誇張一點。裁判吹掉我們1場比賽，然後跟我們道歉，這算什麼，我不是個好演員，只在努力打球，希望裁判做出正確判決，或許我該去上一些表演課程。」

其實這場比賽尺度早已爭議不斷，讓馬刺總教練帕波維奇第3節看不下去，直接衝進場內怒飆裁判，換來兩次技術犯規驅逐出場，也讓馬刺不得不用助教「石佛」鄧肯暫代兵符，可惜馬刺最後仍然躲不掉5連敗命運，還是裁判搞掉的！

(中時電子報)