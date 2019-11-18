國小校園竟然聘用警衛竟然沒篩選，反而引狼入校園。讓一名小二女童險些陷入狼爪。新北市一名國小警衛，看見一名小二女童，便拿出自己擔任義警證件，佯稱要盤查身分，提供班級與通訊軟體帳號，但事後卻得知女童刻意謊稱假的班級呼弄他，便恐嚇女童要將她送法辦，要求女童再去找她，結果竟然將她帶進無人處所，問她「要不要一起做愛?」女童機警立刻逃離現場向師長報告，幸好未落入狼爪。

據了解，該名21歲的學校警衛在校門警衛室執勤時，看到女童走過國小前，他直接走出警衛室，拿出自己的義警的證件秀給女童看，佯稱女童在路上亂晃，要求查女童身分，還要求女童提供就讀班級與LINE帳號。

但隔幾天警位發現女童竟然呼弄他，給了一個「假班級」，他竟然火大LINE女童，恐嚇對方女童已經犯了偽造文書與及妨害公務罪，要求女童去找他。

女童事後嚇得去找警衛，不但被遭威脅要送法辦，該名膽大警衛竟然拉著女童的手問，「你有沒有看過Ａ片、會不會自慰?要不要做愛？」嚇得女童趕緊逃離向師長報告並報警。

但案發後，該名警衛立刻離職，在審理期間還向法官表示自己有身心障礙正在就醫，且有輕度智能不足，法官審酌後將其判保護管束與進行心理治療，予以緩刑2年。

(中時電子報)