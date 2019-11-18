日本兵庫縣一名27歲正妹鐵道女警，今年5月起在風俗店兼職賣淫，九月遭檢舉曝光，沒想到最近一名男記者得知女警離職後，公開分享他與女警Play過程，還對她的服務打了5顆星。

據《週刊FLASH》報導， 一名42歲的男記者表示，他6月下旬到大阪出差，因女警待的風俗店十分知名，便上網預約，因喜好新人，就看上了這名女警，當時網站上寫她21歲D奶，但實際上不止這個年紀，不過長的很可愛、胸部超漂亮，讓他有種「賺到」的感覺。

男記者回憶兩人的play過程，兩人一開始先熱吻，再脫光互相洗澡，期間女警相當有禮貌的敬語跟我說話，讓他感覺超興奮，完全想不到女子會是警察，問她白天作什麼工作？她回是「建築公司的員工」。因為女警的服務妻好，對她印象十分深刻，後來給她滿意度5顆星，還付並付了服務費2萬日圓（約新台幣5600元）。

這名女警兼職賣淫曝光後，九月又把配帶的槍彈遺忘在火車站廁所，日本警局原本將她停職1個月懲戒，但她當天就申請離職。

(中時電子報)