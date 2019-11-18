雲林縣長張麗善（前右一）陪同國民黨雲林第2選區參選人謝淑亞（前右二）登記，前左一為雲林縣農會總幹事簡明欽。（許素惠攝）

雲林縣議長沈宗隆（前左）、雲林縣政府首席顧問張清良（前右）等人陪同國民黨雲林第1選區參選人張嘉郡（中）完成登記，成為候選人。（許素惠攝）

雲林藍立委參選人張嘉郡、謝淑亞 聯合完成登記

總統與立委選舉18日登記開跑，雲林國民黨第1、2選區立委參選人張嘉郡、謝淑亞上午搶頭香，在雲林縣長張麗善、議長沈宗隆等人陪同下聯合完成登記成為候選人，現場「凍蒜」聲不絕，氣勢如虹。

雙方大批支持者一大早便聚集在雲林縣選委會前，鑼鼓喧天，高喊「凍蒜」，展現邁進國會的高昂氣勢。

由於張嘉郡和謝淑亞選了相同吉時8點45分，選務人員分組受理，吉時一到，兩人蓋下印章，支持者的加油聲再次響起。

張麗善指出，張嘉郡和謝淑亞以樂觀進取的態度參選，希望帶領縣民走向幸福的康莊大道，要提出對雲林的政見，以及福國利民的法案進行修法或立法，而不是要以汙衊及譁眾取寵的方式選舉，呼籲大家全力支持。

沈宗隆則帶領大家高喊「張嘉郡、謝淑亞、韓國瑜凍選」。此外，已被入列國民黨不分區立委第六名的雲林農田水利會長林文瑞也現身支持，和群眾在一旁寒喧。

(中時 )