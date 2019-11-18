林志玲和AKIRA的世紀婚禮17日圓滿落幕，女神出嫁不僅成為全民焦點，當天也湧入大批人潮，一睹林志玲風采，而她的婚宴造型，更是美哭網友，從婚禮、婚宴到派對越晚越辣，美胸、美腿和美背齊發，驚豔全場。

下午的迎舉儀式，林志玲選擇AKIRA代言的Ralph Lauren訂製婚紗亮相，高領剪裁加上肩頸綴縫珍珠設計，襯托出她高貴優雅氣質，而這件婚紗也是設計師Ralph Lauren破例設計的，過去只為至親訂製婚紗的他，除了因為AKIRA是代言人，也因林志玲是品牌摯友，加上他欣賞林志玲的氣質和演藝表現，才答應設計，因此是有錢都買不到。

林志玲冰晶藍長禮服宛如冰雪女王。(圖／讀者提供、翻攝林健寰臉書)

林志玲大露美背。(圖／翻攝自夏姿臉書)

隨後到晚宴，林志玲則換上由台灣訂製婚紗品牌蘇菲雅打造的粉色羽毛禮服，仙氣十足，晚宴途中又換了一套The Atelier冰晶藍長禮服，深V剪裁辣露東西半球，散發宛如冰雪女王般的雍容氣場，最後送客選擇夏姿量身打造的中式禮服，粉色立領設計典雅迷人，轉過身大露美背，浪漫唯美又帶點性感。

林志玲after Party胸腿齊露。(圖／翻攝NICOLE + FELICIA微博）

最後after Party則穿上台灣訂製服品牌NICOLE + FELICIA銀色流蘇短裙，事業線與美腿齊發，讓她成為最搶眼的女主人，而這次小S沒刻意搶風頭，穿上黑色連身褲裝，雖然是V字剪裁，但沒刻意擠出事業線，把焦點留給新娘。

(中時電子報)